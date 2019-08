Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Motorradfahrer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 10:15 Uhr, fuhr eine 53-jährige Autofahrerin aus Hamm auf der Ludwigstraße in Richtung Osten. Zunächst wollte sie auf den Rathausplatz einbiegen, entschied sich dann aber doch dazu weiter auf der Ludwigstraße zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 74-jährigen Motorradfahrer aus Oer-Erkenschwick. Der Mann wollte an dem Auto vorbeifahren. Der 74-Jährige wurde zur Behandlungen seiner Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen 2.000 Euro Sachschaden.

