Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Rollstuhlfahrer in Transporter verletzt

Recklinghausen (ots)

Zu einem ungewöhnlichen Unfall kam es am heutigen Donnerstag um 11:40 Uhr auf der Henrichenburger Straße. Die 63-jährige Fahrerin (aus Dortmund) eines Transporters fuhr auf der Henrichenburger Straße in Richtung Norden. In dem Transporter saßen vier Rollstuhlfahrer. Als sie in die Freiheitsstraße abbiegen wollte, kam aus der Freiheitsstraße ein Rettungswagen während einer Einsatzfahrt. Die 63-jährige bremste stark ab, da sie einen Zusammenstoß mit dem Rettungswagen befürchtete. Dabei rutschte ein 75-Jähriger Castroper aus seinem Rollstuhl und verletzte sich. Er musste im Krankenhaus behandelt werden. Die beiden Fahrzeuge berührten sich nicht, es entstand dementsprechend kein Sachschaden.

