Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Einen am Fahrbahnrand der Glatzer Straße geparkten grauen A-Klasse Mercedes fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs in der Zeit von Dienstag, 22.45 Uhr bis Mittwoch, 13.50 Uhr, an. Dabei entstand 3.000 Euro Sachschaden am Mercedes. Der Verursacher flüchtete.

Gladbeck

Dienstag, in der Zeit von 8 bis 15 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Horster Straße, in Höhe der Hausnummer 54, einen geparkten weißen Dacia Lodgy an und flüchtete. Am Dacia entstand 1.500 Euro Sachschaden.

Castrop-Rauxel

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 00:30 und 08:45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Mercedes CLS 300 an der Ringstraße. Das Auto ist an der gesamten linken Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete in unbekannte Richtung.

Hinweise erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate in Gladbeck und Herten unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell