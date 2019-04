Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Gewehre und Pistolen auf Grundstück entdeckt

Grabow (ots)

Auf einem Privatgrundstück in Grabow hat die Kriminalpolizei am Mittwoch mehrere Gewehre, Pistolen und Waffenteile sowie zahlreiche Munition und eine Mörsergranate entdeckt. Der Fund, darunter auch mindestens drei Waffen die dem Kriegswaffenkontrollgesetz unterliegen, wurde anschließend sichergestellt und vom Munitionsbergungsdienst abtransportiert. Unter anderem entdeckte die Kriminalpolizei im Haus, im Schuppen sowie in der Garage des 52-jährigen Mannes nach einer ersten Übersicht etwa 10 Gewehre bzw. Pistolen im zum Teil korrodierten Zustand. Die Herkunft der endeckten Waffen ist bislang noch unklar und muss im Zuge weiterer Ermittlungen geklärt werden. Ursprünglich hatte die Polizei im Haus des Mannes nach mehreren verbotenen Degen (sogenannten Stockdegen) durchsucht. Dabei stießen die Ermittler zufällig auf die Waffen. Auch die Degen konnten gefunden und sichergestellt werden. Gegen den Mann wird nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie wegen des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ermittelt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell