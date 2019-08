Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Schutz vor Einbrechern - Kriminalpolizeiliche Berater am Freitag auf dem Marktplatz;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Schutz vor Einbrechern - Kriminalpolizeiliche Berater am Freitag auf dem Marktplatz

Marburg: Gleich zwei Kriminalpolizeilichen Berater aus dem Polizeipräsidium Mittelhessen bieten am Freitag, 9. August kostenlose Tipps und Broschüren rund um den Einbruchsschutz an. Zwischen 10 und 14 Uhr können sich Interessierte an einem Stand am Marktplatz bei Kriminalhauptkommissarin Claudia Zanke und Kriminalhauptkommissar Claus-Dieter Jacobi darüber informieren, wie man potentiellen Einbrechern das Eindringen in die "eigenen vier Wände" möglichst schwermacht. Die Veranstaltung ist ein Teil der hessenweiten angelegten "WED-Sommerkampagne 2019". Neben den Präventionsangeboten der Polizei sind auch umfangreiche Kontrollen geplant.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell