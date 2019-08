POL-MR: VW UP beschädigt;Einbrecher in Kleingartenanlage West aktiv;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

VW UP beschädigt

Kirchhain: Im Vorbeigehen zerkratzte ein Randalierer zwischen Mittwoch, 31. Juli, 18 Uhr und Donnerstag, 1. August, 13.30 Uhr den Lack eines VW UP. Bei dem Vorfall im Finkenweg ließ der Unbekannte einen Schaden von 1000 Euro zurück. Hinweise bitte an den Polizeiposten in Kirchhain, Tel. 06422- 3041.

Einbrecher in Kleingartenanlage West aktiv

Stadtallendorf: In der Nacht auf Donnerstag, 1. August waren Einbrecher in der Kleingartenanlage West an der Bundesstraße 454 aktiv. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zugang in mehrere Hütten und suchten nach Beute. Aus einer Hütte verschwand zumindest ein Akku-Schrauber. Die Ermittlungen zum Umfang der gestohlenen Gegenstände und zur Schadenshöhe dauern allerdings noch an, da noch nicht alle Laubenbesitzer angetroffen werden konnten. Zeugen, denen am Ortseingang von Stadtallendorf verdächtigte Personen/Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

