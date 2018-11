POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Beim Ladendiebstahl ertappt - 37 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Montagnachmittag (19.11.2018) einen 37 Jahre alten Mann festgenommen, der offenbar versucht hatte, in einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße Kleidungsstücke im Wert von mehreren Hundert Euro zu stehlen. Ein 58 Jahre alter Detektiv beobachtete den Tatverdächtigen gegen 15.00 Uhr, wie er mit mehreren Kleidungsstücken für längere Zeit in einer Umkleidekabine verschwand. Als er herauskam, war der Rucksack des 37-Jährigen prall gefüllt. Der Detektiv hielt den mutmaßlichen Dieb fest und übergab ihn im Büro den alarmierten Polizeibeamten. Im Rucksack fanden die Beamten mehrere Kleidungsstücke an denen gewaltsam die Sicherungsetiketten entfernt worden waren. Der 37 Jahre alte Georgier wird im Laufe des Dienstags (20.11.2018) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt.

