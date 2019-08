Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Kleinkind bei Verkehrsunfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Gestern, gegen 17:00 Uhr, verletzte sich ein 3-jähriges Kind aus Castrop-Rauxel leicht bei einem Verkehrsunfall auf dem Brückenweg. Das Kind lief am Brückenweg zwischen zwei geparkten Autos auf die Straße und wurde vom Pkw einer 21-Jährigen, ebenfalls aus Castrop-Rauxel, erfasst. Das Kind wurde mit einem Rettungswagen leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. An dem Auto entstand kein Sachschaden.

