Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einstellungsberaterin des Polizeipräsidiums Nordhessen zusammen mit Polizeikommissars-Anwärter/innen vor Ort bei den 12. "azubi- und studientagen" Kassel

Kassel (ots)

Kassel-Messehallen: Die Einstellungsberaterin des Polizeipräsidiums Nordhessen, Yvonne Winter, wird am 30. und 31.08.2019 zusammen mit weiteren Polizisten des Polizeipräsidiums Nordhessen sowie zurzeit studierenden Polizeikommissars-Anwärter/innen der Polizei Hessen auf den 12. "azubi- und studiendentagen" in Kassel vertreten sein und interessierten Besucher/innen Fragen rund um die vielfältigen Möglichkeiten und beruflichen Chancen innerhalb der Polizei Hessen beantworten. Besucher/innen finden den Stand des Polizeipräsidiums Nordhessen in Halle 3, Stand 144 auf dem Gelände der Messe in Kassel.

Wo: Messe Kassel, Damaschkestraße 55, 34121 Kassel Wann: 30. August von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr 31. August von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr

