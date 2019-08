Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Möbelstücke in Einfamilienhaus brannten, zwei Bewohner kamen verletzt ins Krankenhaus - Ursache war vermutlich glühender Gegenstand

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold: Den Brand in einem Einfamilienhaus im Kasseler Stadtteil Kirchditmold konnte die zur Hilfe gerufene Feuerwehr am heutigen frühen Morgen so zeitnah löschen, dass eine Gefährdung der umliegenden Nachbarschaft ausgeschlossen werden konnte. Zwei Bewohner des Hauses, die Rauchgas eingeatmet haben sollen, kamen zur weiteren Abklärung und Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus. Ursächlich war wohl ein in Brand geratenes Möbelstück.

Wie die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, hatte in den frühen Morgenstunden gegen 04:50 Uhr der Bewohner des Hauses in der Zentgrafenstraße Feuer bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Durch zeitnahes Eintreffen und Ablöschen des Brandes konnte eine Gefährdung weiterer Gebäude im Umkreis verhindert werden. Der so entstandene Schaden im Gebäude soll sich vorläufig auf etwa 20.000 - 25.000 Euro beziffern. Ersten Einschätzungen nach entzündete sich wohl durch den unvorsichtigen Umgang eines Bewohners mit einem glühenden Gebrauchsgegenstand ein Möbelstück im Obergeschoss des Hauses. Hinweise auf ein vorsätzliches Handeln liegen nicht vor. Zur endgültigen Feststellung der Brandursache ermitteln nun die dafür zuständigen Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo weiter.

