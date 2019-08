POL-ME: Unfall in Tiefgarage: 80-Jähriger verliert Kontrolle über Auto - hoher Sachschaden - Langenfeld - 1908003

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Am Mittwoch (31. Juli 2019) kam es in einer Tiefgarage an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Langenfeld zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 80-jähriger Langenfelder hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und das Tiefgaragentor, seinen eigenen Wagen sowie ein weiteres Auto erheblich beschädigt.

Gegen 13:40 Uhr wollte der 80-Jährige mit seinem Citroen C1 aus der Tiefgarage an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße fahren. Kurz vor der Ausfahrt verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte frontal und mit hoher Wucht in das Garagentor, welches bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt wurde.

Im Anschluss rollte sein Wagen rückwärts die steile Tiefgaragenausfahrt herunter. Hierbei prallte der Citroen gegen einen am Ende der Ausfahrt geparkten Hyundai i30. Aufgrund des heftigen Aufpralls schob der Citroen den Hyundai gegen die Wand der Tiefgarage, so dass dieser sowohl an der Front als auch am Heck erheblich beschädigt wurde. Insgesamt entstand an den beiden Autos sowie dem Garagentor ein Schaden von rund 20.000 Euro. Glücklicherweise wurde weder der 80-jährige Fahrer noch seine Ehefrau, welche auf dem Beifahrersitz saß, bei dem Unfall verletzt.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich für die Polizeibeamten Zweifel an der Fahrtauglichkeit des Mannes, weshalb sie einen Bericht für das Straßenverkehrsamt zwecks Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit verfassten.

