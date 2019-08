Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zu Lkw beschädigt Brücke in Niederkaufungen: Lkw-Fahrerin wurde ermittelt; Brücke weiterhin gesperrt

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere gestern, um 16:32 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4355616 veröffentlichte Pressemitteilung zu dem Unfall in Kaufungen.)

Kaufungen (Landkreis Kassel): Am gestrigen Donnerstagabend beschädigte ein Lkw beim Durchfahren einer Unterführung eine Brücke in Niederkaufungen im Landkreis Kassel. Das Bauwerk war dadurch augenscheinlich so stark beschädigt worden, dass der darüber verlaufende Straßenbahnverkehr vorsorglich gestoppt werden musste. Der verursachende Lkw hatte sich von der Unfallstelle entfernt. Aufgrund von Zeugenangaben konnte eine 63-Jährige aus Bielefeld als die mutmaßliche Unfallfahrerin ermittelt werden.

Wie die am Unfallort in der Straße "Am Haferbach" eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, war es gegen 15:50 Uhr zu dem Unfall gekommen. Nach derzeitigem Sachstand befuhr die 63-Jährige mit einem Sattelzug die Straße "Am Haferbach" aus Richtung "Lange Straße" in Richtung "Leipziger Straße". Für das Unterqueren der Brücke besteht aufgrund der geringen Höhe des Bauwerks ein Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge über 3,70 Meter Höhe. Nach aktuellem Ermittlungsstand befand sich zum Unfallzeitpunkt in Fahrtrichtung der 63-Jährigen aus noch unbekannten Gründen jedoch kein entsprechendes Verkehrszeichen an der Unterführung. Beim Passieren der Bahnunterführung blieb der Containeraufbau des Aufliegers schließlich an dem Stahlgerüst der Brücke hängen und riss dieses aus der Verankerung. Nach Angabe von Zeugen soll die Fahrerin dann zurückgesetzt haben und sich von der Unfallstelle entfernt haben.

Fahrerin ermittelt

Aufgrund der vorliegenden Hinweise gelang es den Beamten des Reviers Ost, die Fahrerin über die betreffende Spedition ausfindig zu machen. Eine Streife der Polizeiautobahnstation Baunatal konnte die Frau im weiteren Verlauf an einer Raststätte der A 7 nördlich von Kassel antreffen, wo sie nach entsprechender Aufforderung angehalten hatte. Dabei stellten die Autobahnpolizisten einen Schaden an der oberen rechten Kante auf der Vorderseite des Containeraufbaus des Sattelzuges fest. Die Höhe dieses Sachschadens wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Der Schaden an der Brücke kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden. Erste vorsichtige Schätzungen gehen von einem höheren sechsstelligen Betrag aus. Das offenbar erheblich beschädigte Bauwerk, einschließlich der Unterführung, wurde gestern bis auf Weiteres für den Straßen- und Schienenverkehr gesperrt. Die Standfestigkeit soll nun durch einen Statiker geprüft werden.

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt und dauern an.

