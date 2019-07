Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus - Schmuck und Bargeld entwendet - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Eingebrochen wurde am Dienstag zwischen 17.55 und 18.15 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Ringstraße. Die unbekannten Täter hatten die Wohnungstüre aufgehebelt und mehrere Räume durchsucht. Dabei erbeuteten die Täter Schmuck und Bargeld, die Höhe des Diebstahlsschadens steht noch nicht fest. Die Täter wurden bei dem Einbruch von einer Bewohnerin überrascht und verließen fluchtartig das Haus.

Beschreibungen:

Frau, ca. 35 Jahre alt, ca. 160 - 165 cm groß, osteuropäisches Aussehen, schmale Statur, schulterlangre, blonde Haare im Pferdeschwanz. Sie trug ein ärmelloses rosa Shirt und eine khakifarbene 7/8-Hose.

Zwei Männer, beide ca. 180 cm groß, osteuropäisches Aussehen, stämmige Figur, braun gebrannt, einer der Beiden trug eine dunkle Base-Cap

Die Kriminaltechniker der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Spurensicherung übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

