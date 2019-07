Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mit 1,7 Promille Auffahrunfall verursacht

Mannheim (ots)

Noch ordentlich "getankt" hatte ein 58-jähriger Fahrer eines Ford am Dienstagmorgen um 8.15 Uhr in der Herzogenriedstraße. Dies hatte zur Folge, dass er an der Kreuzung "Zum Herrenried" auf den Opel eines 30 Jahre alten Fahrers auffuhr, der verkehrsbedingt hatte abbremsen müssen. Bei der Unfallaufnahme schlug den Beamten eine deutliche Alkoholfahne entgegen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Der Fahrer räumt ein, am Vorabend reichlich Alkohol konsumiert zu haben. Auf der Wache entnahm ein Arzt eine Blutprobe, der Führerschein wurde einbehalten. An den Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt 2.000 Euro.

