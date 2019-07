Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 79-jährige Falschfahrerin verursacht Unfall auf der A 5 - vier Fahrzeuge beteiligt - 79-Jährige leicht verletzt - Pressemitteilung Nr. 1

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 79-jährige Fahrerin eines VW-Polo ist am Mittwoch gegen 8.30 Uhr am Autobahnkreuz Weinheim falsch auf die A 5 in Richtung Karlsruhe abgebogen. Nur wenige Meter weiter kam es zu einem Verkehrsunfall mit drei weiteren Fahrzeugen. Die 79-Jährige wurde leicht verletzt und wurde mit einem Rettungswagen zur Beobachtung in ei n Krankenhaus eingeliefert. Während der Landung eines Rettungshubschraubers war die A 5 am 8.53 Uhr voll gesperrt. Um 09.05 Uhr wurde die Vollsperrung aufgehoben und der rechte Fahrstreifen freigegeben. Die mittlere und die linke Fahrspur sind noch gesperrt. Hinter der Unfallstelle hat sich ein Stau von ca. fünf Kilometern gebildet. Die Unfallaufnahme durch das Autobahnpolizeirevier Mannheim ist derzeit im Gange.

