Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Lkw beschädigt Brücke in Niederkaufungen: Straßenbahnverkehr vorsorglich eingestellt

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel): Ein Lkw hat am heutigen Donnerstagnachmittag, gegen 15:50 Uhr, in Niederkaufungen beim Durchfahren einer Unterführung eine Brücke beschädigt. Nach ersten Mitteilungen der von Zeugen zum Unfallort in der Straße "Am Haferbach" gerufenen Streife des Polizeireviers Ost, ist die Brücke sichtlich und offenbar auch nicht unerheblich beschädigt worden. Da derzeit zu befürchten ist, dass die Statik der Brücke beeinträchtigt ist, wurde der darüber verlaufenden Straßenbahnverkehr vorsorglich eingestellt. Die Freiwillige Feuerwehr Kaufungen wurde zur Sicherung der Gefahrenstelle alarmiert. Der Fahrer des verursachenden Lkw ist nach der Kollision weitergefahren. Nach ihm wird derzeit gefahndet.

