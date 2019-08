Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte verunreinigen Bach: Tausende Fische in Zuchtteichen gestorben; Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Naumburg (Landkreis Kassel): Unbekannte haben am Montag in Naumburg-Elbenberg im Landkreis Kassel einen Bach verunreinigt. Dadurch sind in neun Teichen einer angrenzenden Fischzuchtanlage, denen Wasser des Baches zugeführt wird, offenbar die gesamten Fischbestände vernichtet worden. Nach Einschätzung der beiden betroffenen Fischzüchter dürfte es sich insgesamt um rund 10.000 Fische handeln. Der finanzielle Schaden wird auf ca. 25.000 Euro beziffert. Die Beamten der zuständigen Polizeistation Wolfhagen haben ein Ermittlungsverfahren wegen Gewässerverunreinigung eingeleitet. Derzeit besteht der Verdacht, dass an noch unbekannter Stelle Gülle in den Bach "Elbe" eingeleitet wurde. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit der Gewässerverunreinigung gemacht haben und Hinweise auf den Verursacher geben können.

Die Betreiber der Fischzucht hatten am Dienstagmorgen die Polizei zu den Teichen am Ortsrand vom Naumburger Ortsteil Elbenberg gerufen. Die Beamten der Polizei Wolfhagen konnten bereits eine starke Verunreinigung des Gewässers und deutlichen Gestank feststellen. Bei den weiteren Ermittlungen, in die die Untere Wasserbehörde des Landkreises Kassel eingebunden wurde, stellte sich heraus, dass es sich möglicherweise um Gülle gehandelt haben könnte, die Teile des Bachlaufs und im weiteren Verlauf die Fischteiche verunreinigt hatte. Um dies und den Ort des Einleitens feststellen zu können, entnahmen die Beamten an verschiedenen Stellen Boden- und Gewässerproben, die nun in einem Institut untersucht werden. Nach derzeitigem Sachstand ist nicht auszuschließen, dass ein Unbekannter in der Feldgemarkung zwischen Naumburg und Elbenberg eine der vorhandenen kleinen Brücken nutzte und von dort aus ein Güllefass mit Wasser des Baches durchspülte oder Gülle in den Bach einleitete.

Nun bitten die Ermittler der Polizeistation Wolfhagen Zeugen, die am Montag im Bereich des Baches "Elbe", zwischen Naumburg und Elbenberg, Beobachtungen im Zusammenhang mit der Gewässerverunreinigung gemacht haben, sich unter Tel. 05692 - 98290 bei der Polizei in Wolfhagen oder unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

