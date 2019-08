Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verkäuferin abgelenkt und versucht Zigaretten zu stehlen - Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Lohfelden (Kreis Kassel): Nachdem am gestrigen Donnerstagmorgen im Lohfeldener Ortsteil Vollmarshausen bislang unbekannte Täter in einem Einkaufsmarkt in der Kasseler Straße eine Verkäuferin vergeblich ablenkten, um im Kassenbereich Zigaretten zu stehlen, sucht die Polizei zu diesem Fall nun Zeugen.

Wie die eingesetzten Beamten des Kasseler Polizeireviers Ost berichten, hatten am gestrigen Donnerstag, gegen 10:00 Uhr drei bislang unbekannte Männer das Geschäft in der Kasseler Straße betreten. Anschließend hatten zwei Männer der Gruppe die im Geschäft befindliche Verkäuferin durch ein längeres Gespräch abgelenkt. Währenddessen steckte der Komplize der beiden im nebenan befindlichen Kassenbereich Zigaretten in eine Tasche. Als die Verkäuferin dies bemerkte und ihn auf die mittlerweile eingepackten Zigaretten im Wert von 1.700 Euro ansprach, übergaben die Unbekannten ihr die Tasche und flüchteten aus dem Laden. Die Verkäuferin beschrieb bei der Anzeigenaufnahme die bis dato unbekannten Männer als osteuropäisch und etwa 25 bis 30 Jahre alt. Die beiden Ablenkenden sollen 170 - 175 cm und der einpackende Mann etwa 180 cm groß gewesen sein. Dieser trug wohl eine rote Jacke. Alle drei sollen schlank sein und hatten kurze dunkle Haare. Keiner hätte indes eine Brille oder einen Bart getragen.

Die nun weiterermittelnden Beamten der Operativen Einheit der Kasseler Polizei fragen daher, ob es Zeugen gibt, die am gestrigen Tag gegen 10:00 Uhr verdächtige Wahrnehmungen in Bereich der Kasseler Straße in Lohfelden-Vollmarshausen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können. Diese bittet die Kasseler Polizei, sich unter Tel.: 0561 - 9100 zu melden.

Marcus Weber Pressestelle Tel. 0561 - 910 1021 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

