Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Streitigkeiten Drogen aufgefunden - Festnahme - Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Nachdem am gestrigen Mittwochnachmittag Zeugen der Kasseler Polizei eine Auseinandersetzung im Bereich Langraf-Philipps-Platz meldeten, konnte kurze Zeit später eine in der Nähe befindliche Streife noch einen der beiden Kontrahenten antreffen. Bei ihm fanden die Polizisten Drogen. Er wurde vorläufig festgenommen. Zu der körperlichen Auseinandersetzung sucht die Polizei nun Zeugen.

Wie die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, hatte eine Zeugin am gestrigen Nachmittag, um kurz nach 17 Uhr, bei der Kasseler Polizei angerufen und mitgeteilt, dass im Bereich des Langraf-Philipps-Platzes zwei Männer in Streit geraten seien. Dabei hätte der eine Mann dem anderen eine Flasche über den Kopf gezogen. Die vor Ort eingetroffene Streife konnte den durch diese Flasche leicht am Kopf Verletzten auch im Bereich des nahegelegenen Martinsplatzes antreffen, während der zweite Beteiligte bereits geflüchtet war. Nach erster Versorgung und Identitätsfeststellung fanden die Polizisten bei dem 21-Jährigen marokkanischer Herkunft knapp 21 Gramm Marihuana auf. Die Drogen, welche in 16 Tütchen abgepackt waren sowie dreistelliges Bargeld in szenetypischer Stückelung stellten die Beamten sicher. So muss sich der anfangs als verletzt gemeldete Mann nun noch einem Strafverfahren wegen illegalem Besitz und Verdacht des Handelns mit Drogen stellen. Er kam bis zur Klärung seines Wohnsitzes zunächst in den Polizeigewahrsam.

Die ermittelnden Beamten fragen, ob es weitere Zeugen gibt, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem bislang unbekannten Flüchtigen machen können. Diese werden gebeten sich unter Tel.: 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel zu melden.

Marcus Weber Pressestelle Tel. 0561 - 910 1021 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell