Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Lübeck: Bilanz der Bundespolizei nach Abschluss der 130. Travemünder Woche

Kiel (ots)

"Nach Ende der diesjährigen TW sehen wir uns in unserer Einschätzung hinsichtlich der personellen Aufstellung bestätigt. Unsere Einsatzkräfte hatten an sämtlichen Tagen gut zu tun und erhielten von etlichen Besuchern*innen der TW dankbaren Zuspruch im Sinne von "...schön, dass sie hier sind und aufpassen. Die Zahl der getroffenen Maßnahmen und der aufgenommenen Anzeigen ist zwar im Verhältnis zu 2018 leicht angestiegen, dennoch blieb aus unserer Sicht alles im erträglichen Rahmen. Die Zusammenarbeit mit Veranstalter, anderen Institutionen sowie den Kollegen*innen der Landespolizei lief wie immer reibungslos und professionell. Somit freuen wir uns auf das kommende Jahr, denn nach der TW ist vor der TW."

Durchgeführte Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei: Etwas über 100 Identitätsfeststellungen, ca. 150 Gefährderansprachen, über 20 Durchsuchungen, über 15 Akoholkontrollen, 4 Gewahrsamnahmen, 2 x Sicherstellung gefährlicher Gegenstände, 2 Platzverweise

Fast 30 Strafanzeigen wurden erstattet, dabei ging es um Delikte wie z.B.: Körperverletzung, Diebstahl, Missbrauch von Betäubungsmitteln, Sachbeschädigung sowie Erschleichen von Leistungen

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell