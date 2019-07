Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Lübeck: Travemünder Woche 2019 - Bundespolizei erhöht Präsenz und kündigt Kontrollen an

Kiel (ots)

Anlässlich der Travemünder Woche wird die Bundespolizei ihre Präsenz sowohl im und am Lübecker Hauptbahnhof wie auch an den Haltestellen in und nach Travemünde deutlich erhöhen. Anlassbezogen werden auch Züge der Deutschen Bahn durch Beamte der Bundespolizei begleitet.

"Wir weisen darauf hin, dass es in den Tagen der Travemünder Woche, also vom 19.07. - 28.07.2019, auch dazu kommen kann, dass mitgeführte Gepäckstücke wie z.B. Rucksäcke oder andere größere Behältnisse situations- und anlassbezogen durch Beamte*innen der Bundespolizei kontrolliert werden. Wir möchten durch unsere Präsenz und unsere Maßnahmen mit dazu beitragen, dass insbesondere die bahnreisenden Besucher dieses großen Events sich sicher fühlen und einen oder mehrere Tage in Lübeck bzw. Travemünde genießen können. Um die Arbeit der Jugendschutzstreifen zu unterstützen, werden wir als zusätzlichen Service im Lübecker Hauptbahnhof und am Strandbahnhof in Travemünde mit "Kundenstoppern" in 10 Sprachen auf das Jugendschutzgesetz hinweisen und dieses als Flyer ggf. auch verteilen. Wir wünschen allen Besuchern der Travemünder Woche viel Spaß und tolle Veranstaltungen. "

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Kiel

Pressesprecher

Gerhard Stelke

Telefon: 0431 98 071 119

mobil : 0171 24 72 898

E-Mail: gerhard.stelke@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre

Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-

und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.





Dazu sind ihr als operative Dienststellen die

Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und

Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit

unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in

Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige

Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente

"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee

(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.





Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.

2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,

Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.

Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie

umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.



Dazu gehören insbesondere:

-

der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,

- die bahnpolizeilichen Aufgaben

- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und

umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.





Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell