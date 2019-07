Polizei Münster

POL-MS: Scheibe eingeschlagen und Tasche gestohlen - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte Täter schlugen in der Nacht von Freitag auf Samstag (5.7., 23:45 Uhr bis 6.7, 01:55 Uhr) an der Straße Am Hawerkamp die hintere rechte Scheibe eines geparkten Kia ein. Im Anschluss nahmen die Unbekannten eine Tasche samt Handy und die Geldbörse des Geschädigten mit. Die Tasche lag im Fußraum, die Geldbörse im Handschuhfache des Autos.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

