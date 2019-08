Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Medebach: Im Zeitraum von Freitag 11 bis 16 Uhr sind Unbekannte in eine Wohnung in der Straße "Zu den Lärchen" eingebrochen. Wie sich die Täter Zugang zu dem Gebäude verschafft haben ist bislang unklar. Die Täter erbeuteten Schmuck.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

Medebach: Am Montag gegen 3:40 Uhr haben Unbekannte versucht, in eine Spielhalle in der Oberstraße einzubrechen. Die Täter scheiterten bei dem Versuch, eine Tür aufzuhebeln.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

Eslohe: Im Zeitraum zwischen Samstag 12 Uhr und Sonntag 9 Uhr sind Unbekannte in die Büroräume einer Firma in der Straße "Stakelbrauk" eingebrochen. Die Täter hebelten eine Tür auf, entwendeten jedoch nichts. Ein auf dem Gelände stehender LKW wurde ebenfalls aufgebrochen. Auch aus dem LKW wurde nichts entwendet.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

