Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Meschede (ots)

Am Sonntag gegen 14:45 Uhr wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt. Ein 23-jähriger Mann aus Borchen befuhr die L 856 in Richtung Meschede als er in einer S-Kurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Er kam in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem PKW. Der 23-jährige wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Drei Mitfahrer des entgegenkommenden Autos wurden leicht verletzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Straße gesperrt.

