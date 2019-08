Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Pizza mit geklauten Daten bestellt - Tatverdächtiger festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold: Ein junger Mann, der am gestrigen Mittwochabend mit den illegal erlangten Daten einer Zeugin Pizza bei einem örtlichen Lieferdienst bestellt hatte, konnte kurze Zeit nach Auslieferung besagter Pizza gestellt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Warenkreditbetrugs.

Wie die eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes mitteilen, hatte am gestrigen Abend gegen 21 Uhr eine Zeugin aus dem Großraum Berlin/Brandenburg mitgeteilt, dass jemand wohl eines ihrer Online-Bezahl-Konten "gehackt" und in Kassel bei einem örtlichen Pizzalieferdienst nun Pizzen im Wert von 42,18 Euro bestellt hätte. Nach schneller Ermittlungsarbeit konnten die Beamten bereits kurz danach einen 18-jährigen Kasseler, der die Pizza in Empfang genommen hatte, um 21:45 Uhr an seiner Heimatadresse vorläufig festnehmen und zur Vernehmung auf die Dienststelle bringen. Er muss sich nun einem Strafverfahren wegen Warenkreditbetruges stellen. Sein Mobiltelefon mit dem er augenscheinlich die Bestellung getätigt hatte, wurde zu weiteren Ermittlungszwecken sichergestellt. Insbesondere um zu klären, wie es ihm möglich war, an die Daten und das Passwort der Zeugin zu gelangen.

