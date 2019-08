Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Treffen von rund 100 Jugendlichen: Körperverletzung, reichlich Alkohol und zahlreiche Beschwerden rufen Polizei auf den Plan

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold: Offenbar mit steigendem Alkoholpegel entfaltete das Treffen von über hundert jungen Menschen im Bereich der Hessenschanze und umliegenden Straßen am Freitagabend immer mehr störende Außenwirkung. Zunehmende Beschwerden von Anwohnern wegen Lärm, Behinderungen und Müll sowie ein Körperverletzungsdelikt, bei dem ein 17-Jähriger von einem Unbekannten mit einer Glasflasche ins Gesicht geschlagen und verletzt wurde, rief die Kasseler Polizei auf den Plan. Mehrere Streifen mussten letztlich gemeinsam mit dem städtischen Ordnungsamt einschreiten und das Treiben, das immer mehr zu eskalieren drohte, beenden. Zu dem Angriff auf den 17-Jährigen sucht die Polizei zudem nun nach Zeugen.

Mit zunehmender Stunde häuften sich ab ca. 22 Uhr auch die Beschwerden aus der Bevölkerung über den Lärm durch die größeren Gruppen junger Menschen. Beschwerden kamen insbesondere aus dem Bereich der Hessenschanze / Prinzenquelle sowie der Schanzenstraße, Teichstraße, Mergellstraße und Umgebung. Über 100 Jugendliche hatte sich auf dem Spielplatz Hessenschanze getroffen und dort teilweise reichlich dem Alkohol zugesprochen. Neben dem Müll, der dort hinterlassen wurde, soll es in den umliegenden Straßen zu gefährlichen Aktionen durch Betrunkene gekommen sein, die sich absichtlich auf die Straße legten. Zudem stellten die eingesetzten Beamten an der Hessenschanze fest, dass die allgemeine Stimmung bereits zunehmend aggressiver wurde. Als ein Jugendlicher wegen des Verdachts auf eine Alkoholvergiftung durch die Besatzung eines Rettungswagens behandelt werden musste und dabei immer wieder andere alkoholisierte junge Menschen die Arbeit der Rettungskräfte störten sowie nach dem Angriff auf den 17-Jährigen, wurde dem Treiben schließlich endgültig ein Ende gesetzt. Ein erneutes Treffen der bereits ungebührlich aufgefallenen Gruppen in der Kasseler Goetheanlage konnte durch mehrere Polizeistreifen, die den weiteren Verlauf aufmerksam verfolgten, verhindert werden. Neben den vielen Vernünftigen, die sich in den Gesprächen mit den Beamten einsichtig zeigten, mussten die Polizisten an diesem Abend auch einige Platzverweise gegen teils äußerst uneinsichtige junge Menschen erteilen.

Hinweise auf Täter mit Flasche erbeten

Der 17-Jährige aus Kassel war gegen 21:50 Uhr auf dem Spielplatz Hessenschanze plötzlich von einem anderen Jugendlichen mit der Glasflasche angegriffen und ins Gesicht geschlagen worden. Der bislang unbekannte Täter soll sich zuvor wegen des Leuchtens des Handydisplays des 17-Jährigen angeblich gestört gefühlt haben. Durch den Schlag mit der Flasche erlitt das Opfer eine ausgeprägte Schwellung oberhalb des Auges. Die von den Beamten informierten Erziehungsberechtigten wollten anschließend mit ihm ein Krankenhaus aufsuchen. Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung führen die Beamten der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Süd-West. Sie suchen nach Zeugen, die Hinweise auf den 16 bis 17 Jahre alten, etwa 1,60 Meter großen Tatverdächtigen geben können. Der Jugendliche soll schlank bis hager sein, fließend Deutsch sprechen, ein südländisches Äußeres sowie einen Mittelscheitel und dunkle Haare haben. Hinweise werden unter Tel. 0561 - 9100 an die Kasseler Polizei erbeten.

