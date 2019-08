Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Erstmeldung: Fund einer Wasserleiche in der Fulda; Kasseler Kripo hat Ermittlungen aufgenommen

Kassel (ots)

Landkreis Kassel: In der Fulda ist am heutigen Dienstagvormittag, gegen 10:30 Uhr, eine Wasserleiche entdeckt worden. Derzeit sind Wasserschutzpolizei, Feuerwehr und Beamte der Kriminalpolizei an der Fundstelle, die zwischen den Niestetal-Sandershausen und dem niedersächsischen Spiekershausen liegt, im Einsatz. Die Kasseler Kripo hat vor Ort die ersten Ermittlungen zur Todesursache und Identität der aufgefundenen Person aufgenommen. Nähere Informationen liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht vor.

Wir berichten nach.

