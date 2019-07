Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht auf der Annastraße

Gronau (ots)

Einen Schaden in einer Höhe von ca. 1.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Unfallflüchtiger an einem blauen Volvo V 60, der auf der Annastraße stand. Nach dem derzeitigen Stand wurde der Schaden am Sonntagmorgen gegen 07.05 Uhr durch den Fahrer eines Audi A 3 verursacht. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat (02562) 9260.

