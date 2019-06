Polizei Düren

POL-DN: Motorradfahrer beim Abbiegen nicht gesehen

Hürtgenwald (ots)

Ein Unfall, der sich Dienstagmittag auf der Kreuzung K 29/Bleiberg ereignete, endete für einen Motorradfahrer mit leichten Verletzungen.

Gegen 12:50 Uhr war der 19-jährige Kreuzauer mit seinem Krad auf der K 29 aus Fahrtrichtung Horm kommend in Richtung Düren unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr ein 50-jähriger Lkw-Fahrer aus Alsdorf die K 29 in Gegenrichtung. An der Kreuzung mit der Straße "Bleiberg" wollte er nach links abbiegen. Nach eigenen Angaben stoppte er zunächst sein Fahrzeug. Dann bog er ab, ohne den entgegenkommenden Motorradfahrer registriert zu haben. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, der 19-Jährige stürzte auf die Fahrbahn. Er wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 11500 Euro.

