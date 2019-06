Polizei Düren

POL-DN: Eingebrochen, Haus durchsucht und Schmuck gestohlen

Bild-Infos

Download

Niederzier (ots)

Die nur eineinhalb Stunden kurze Abwesenheit der Bewohner nutzen unbekannte Täter, um in ein Haus einzubrechen und mit Diebesgut zu flüchten.

Das freistehende Einfamilienhaus in der Elbachstraße wurde am Dienstag zwischen 11:50 Uhr und 13:15 Uhr zum Ziel von Einbrechern. Wie Hebelspuren an einer Kellertür, einem Fenster und der Terrassentür zeigten, gab es zunächst einige misslungene Versuche einzudringen. Daraufhin griffen die Einbrecher zu einem Stein und warfen das Fenster der Terrassentür ein, um so an den Türgriff zu gelangen. Dann durchsuchten sie sämtliche Räume, öffneten Schränke und Schubladen und verteilten deren Inhalt auf dem Boden. Ersten Erkenntnissen nach klauten die Täter Schmuck und flüchteten damit in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Einsatzleitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 in Verbindung zu setzen. Jeder Hinweis zählt!

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell