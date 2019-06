Polizei Düren

POL-DN: Pressestelle der Kreispolizeibehörde Düren am 21.06.2019 nicht besetzt

Düren (ots)

Aufgrund einer innerbetrieblichen Veranstaltung ist das Sachgebiet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit am Freitag, dem 21.06.2019, nicht besetzt. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an die Leitstelle der Polizei unter der Nummer 02421 949-6425.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell