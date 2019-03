Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Verkehrsunfall auf der L 549 bei Eschelbronn

Eschelbronn/RNK (ots)

Am Samstagmittag befuhr eine 18-Jährige mit ihrem Pkw die Landesstraße in Richtung Neidenstein. In einer Rechtskurve kam sie gegen 12.20 Uhr auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem 68-jährigen VW-Fahrer, wobei sie sich nach dem Unfall mit ihrem Dacia noch überschlug. Die beiden Autofahrer sowie eine 66-jährige Beifahrerin im VW wurden schwer verletzt. Beide Fahrzeugführer mussten durch die Feuerwehr aus ihren demolierten Pkw befreit werden. Alle drei Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert. Für die Unfallaufnahme und anschließender Straßenreinigung war die L 549 für den Verkehr bis 14.50 Uhr gesperrt und wurde örtlich umgeleitet. An den totalbeschädigten Autos entstand Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro. *mm

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell