Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/BAB 6: Zwei Personen bei Auffahrunfall schwer verletzt - erheblicher Sachschaden entstanden

Schwetzingen/BAB 6 (ots)

Zwei verletzte Personen und beträchtlicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am frühen Freitagnachmittag auf der A 6 zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim. Ein 39-jähriger Mann war kurz vor 14 Uhr mit seinem BMW auf der linken Fahrspur in Richtung Mannheim unterwegs. Als der Verkehr kurz vor der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim stockte, musste er sein Fahrzeug deutlich abbremsen. Dies bemerkte eine nachfolgende 25-jährige Mercedes-Fahrerin, die gerade auf die linke Fahrspur wechselte, zu spät und fuhr auf den BMW auf. Dabei zogen sich die Fahrerin des Mercedes sowie deren 59-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen zu. Sie wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie stationär aufgenommen wurden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 16.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme war der linke Fahrstreifen vorübergehend blockiert, es bildete sich vorübergehend ein Rückstau bis zum Autobahndreieck Hockenheim.

