Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Mitarbeiterspinde in einem Restaurant aufgebrochen - Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am Freitagabend brachen unbekannte Täter mehrere Mitarbeiterspinde eines Restaurants in der Innenstadt auf. Die Täter drangen in einen Kellerraum der Gaststätte im Quadrat N 2 ein und brachen mehrere Spinde der Restaurantmitarbeiter auf. Daraus entwendeten sie mehrere Geldbörsen, EC-Karten, Bargeld sowie eine Armbanduhr. Anschließend konnten sie unerkannt vom Tatort flüchten.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier MA-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

