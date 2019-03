Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Brand in Fachklinik

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am Freitagvormittag kam des in einer Fachklinik in der Mannheimer Innenstadt zu einem Brand. Das Feuer wurde Polizei und Feuer gegen 9.30 Uhr gemeldet. In einem Patientenzimmer der Klinik im Quadrat J 5 hatte sich aus unklarer Ursache ein Schrank entzündet, wodurch auch eine Matratze in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Brand konnte durch die Berufsfeuerwehr Mannheim rasch gelöscht werden. Die Patienten der betroffenen Abteilung wurden umgehend evakuiert, sodass nach derzeitigem Kenntnisstand eine Person eine leichte Rauchgasvergiftung erlitt und durch den Notarzt vor Ort medizinisch versorgt wurde. Die betroffene Abteilung des Krankenhauses wurde nach Abschluss der Löscharbeiten gelüftet. Anschließend konnten die Patienten wieder in ihre Zimmer zurückkehren. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Die Ermittlungen des Fachdezernats des Kriminalkommissariats Mannheim zur Brandursache dauern an.

