POL-DN: Werkzeuge gefunden - Besitzer gesucht

Düren (ots)

Am Sonntag, den 09.06.2019, wurden in einem Gebüsch entlang der Mariaweiler Straße in Düren zahlreiche Werkzeuge und Maschinen aufgefunden. Deren Besitzer werden nun gesucht.

Bislang konnte lediglich eine Bohrmaschine einem Besitzer zugeordnet werden - das Gerät war zuvor in Bremerhaven gestohlen worden. Eine Vielzahl von Ladegeräten, Bohrmaschinen, Heckenscheren und anderen Werkzeugmaschinen wurde sichergestellt und wird bei der Polizei in Düren verwahrt.

Fotos der Geräte finden Sie auf unserer Internetseite dueren.polizei.nrw. Sollten Sie ein oder mehrere Werkzeuge als Ihre eigenen erkennen, wenden Sie sich bitte telefonisch an die Nummer 02421 949-8713.

