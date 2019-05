Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Spiegel an vier geparkten Fahrzeugen abgetreten: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel:

Bislang unbekannte Randalierer beschädigten in der Nacht zum gestrigen Maifeiertag in Kassel-Rothenditmold insgesamt vier Fahrzeuge, indem sie die Außenspiegel abtraten. Da die Täter offenbar wahllos vorgingen und keine Hinweise auf einen privaten Hintergrund vorliegen, bitten die Ermittler der Operativen Einheit mögliche Zeugen, sich bei der Kasseler Polizei zu melden.

Die Beschädigung der vier Fahrzeuge, die in der Engelhardstraße geparkt waren, fand in der Zeit von Dienstagabend, gegen 18 Uhr, und dem Vormittag des 1. Mais, gegen 09:30 Uhr, statt. An den drei Autos und einem Wohnmobil traten die unbekannten Täter jeweils einen Außenspiegel ab und verursachten so einen Schaden von insgesamt etwa 500 Euro. Bislang fehlt von den Tätern jede Spur.

Die Beamten der Operativen Einheit bitten Zeugen, die etwas Verdächtiges im Bereich der Engelhardstraße beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich bei der Polizei Kassel unter Tel. 0561-9100 zu melden.

