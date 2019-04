Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung 2 zum Brand des Busses: Ursache vermutlich technischer Defekt

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 14:23 Uhr und 14:33 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143 veröffentlichte Erst- und Folgemeldung zu dem Brand des Busses in Calden.)

Calden (Landkreis Kassel): Der Brand des Busses in Calden, zu dem es am heutigen Dienstagnachmittag, gegen 14 Uhr, in Höhe eines Discounters in der Görlitzer Straße kam, ist vermutlich auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Bei dem Bus handelte es sich um einen Schulbus, in dem sich nach Angaben des Busfahrers 9 bis 10 Kinder aufgehalten haben sollen. Alle Kinder und der Busfahrer hatten sich bei Bemerken der Rauchentwicklung rechtzeitig und unversehrt aus dem Fahrzeug ins Freie retten können. Die Kinder hatten ihren Weg anschließend fortgesetzt. Bei Eintreffen der Streife hielt sich bereits keines der Kinder mehr im Bereich der Einsatzstelle auf. Der Bus war im weiteren Verlauf im hinteren Bereich völlig ausgebrannt. Gegen 15 Uhr hatte die eingesetzte Freiwillige Feuerwehr Calden die Löscharbeiten abgeschlossen. Der Schaden an dem Fahrzeug wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Zudem hatte ein Passant offenbar wegen des brennenden Busses einen Schock erlitten und musste vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht werden.

