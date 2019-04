Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung 2 zum Motorrad-Unfall: 26-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 14:40 Uhr und 15:05 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143 veröffentlichte Erst- und Folgemeldung zu dem Unfall.)

Kassel-Niederzwehren: Bei dem Motorradfahrer, der am heutigen Dienstagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, auf der Dennhäuser Straße in Kassel bei einem Unfall verletzt wurde, handelt es sich um einen 26-Jährigen aus Niestetal. Nach Auskunft der behandelnden Ärzte in dem Kasseler Krankenhaus, in das der Mann gebracht wurde, besteht für ihn Lebensgefahr. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, war der Krad-Fahrer offenbar in Höhe des Ludwig-Noll-Krankenhauses aus einer Ausfahrt gekommen und aus noch unbekannten Gründen vermutlich gegen den Bordstein gefahren, woraufhin er stürzte. Bei dem Unfall waren neben dem Motorrad auch ein Laternenmast sowie ein Auto durch herumfliegende Fahrzeugteile beschädigt worden.

Mit der Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt, dessen Arbeiten an der Unfallstelle in Kürze abgeschlossen sein dürften. Nach Bergung des Motorrads kann die Dennhäuser Straße, die derzeit nur einspurig befahrbar ist, dann wieder komplett für den Verkehr freigegeben werden.

Hinweis für Medienvertreter zur Bildberichterstattung: Angehörige des Verletzten konnten zwischenzeitlich verständigt werden.

