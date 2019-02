Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunken Böller gezündet

Kaiserslautern-Morlautern (ots)

Am Samstagabend zog eine Gruppe junger betrunkener Männer durch die Straßen in Kaiserslautern-Morlautern. Sie traten gegen herumstehende Mülltonnen und zündeten Böller. Die Polizei konnte die Gruppe in der Otterbacher Straße antreffen und kontrollieren. Sie erhielten einen Platzverweis und eine Kiste mit Böllern, die plötzlich niemand mehr gehörte, wurde sichergestellt.

