Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Eckernförde - Raub auf Kellnerin aufgeklärt

Eckernförde (ots)

190621-1-pdnms Raub auf Kellnerin aufgeklärt

Eckernförde. Der Raub auf eine Mitarbeiterin des Restaurants Luzifer am Abend des 24.05.19 ist aufgeklärt. Siehe unsere Meldung 190526-1-pdnms. Seinerzeit konnten trotz des couragierten Einsatzes eines Zeugen zwei Täter flüchten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeistelle Eckernförde führten zu zwei männlichen Tatverdächtigen im Alter von 20 und 22 Jahren mit Wohnort in oder Bezug nach Eckernförde. Sie waren bereits zuvor polizeilich in Erscheinung getreten. Nach der gemeinschaftlich verübten Tat wurde das geraubte Geld geteilt und ausgegeben. Das Duo hat sich nun wegen gemeinschaftlichen Raubes zu verantworten.

Sönke Hinrichs

