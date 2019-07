Polizei Münster

POL-MS: Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit Streifenwagen

Münster (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "Fahrzeug flüchtet - Polizeiwagen verunfallt - 39-Jähriger festgenommen" (ots vom 21.7., 11.59 Uhr)

Nach dem Unfall mit dem Streifenwagen an der Straße "Zum Hiltruper See" am letzten Wochenende (20.7., 15.19 Uhr) sucht die Polizei nun weiteren Zeugen. Nach ersten Ermittlungen waren andere Verkehrsteilnehmer und Passanten sofort zur Stelle, um den Beteiligten zu helfen. Leider hinterließen nicht alle ihre Personalien. Möglicherweise haben sie das Unfallgeschehen beobachtet und können wichtige Angaben zum Unfallgeschehen machen. Auch auf einem angrenzenden Parkplatz könnten sich weitere Zeugen aufgehalten haben.

Die Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

