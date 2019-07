Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Sperrmüll in Brand geraten

Twist (ots)

Am Montag ist es zwischen 13 und 15.20 Uhr an der Straße Alt-Rühlertwist zum Brand eines Sperrmüllhaufens gekommen. Der Unrat war in einer Scheune gelagert. Die Feuerwehr Twist konnte die Flammen schnell löschen, so dass kein nennenswerter Gebäudeschaden entstanden ist. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

