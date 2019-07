POL-EL: Dörpen - Drei Schwerverletzte bei Unfall

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Am Montagmorgen wurden drei Personen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Ein 28-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto die Rägertstraße in Richtung B70 und wollte in die Forst-Arenberg-Straße abbiegen. Hierbei übersah er ein entgegenkommendes Fahrzeug. Es kam zum Zusammenstoß. Der 28-jährige Mann aus Dörpen sowie die beiden 20-jährigen Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Neben Polizei und Rettungskräften war auch die Feuerwehr aus Dörpen mit drei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 13000 Euro.

