POL-MS: Hochwertige Spiegelgläser gestohlen - Zeugen nach mehreren Diebstählen gesucht

Unbekannte Täter demontierten im Zeitraum von Mittwoch (24.07., 17 Uhr) auf Donnerstag (25.07., 15 Uhr) die Seitenspiegel mehrerer Pkws.

An der Piusallee machten die Diebe sich an zwei abgestellten Jeeps zu schaffen. Sie hebelten die eingeklappten Spiegel auf und entfernten fachmännisch die Gläser. Ein Audi Q7 und ein Jaguar XF waren an der Breslauer Straße abgestellt. Auch dort durchtrennten die Täter die elektrischen Leitungen und verschwanden mit den Spiegelgläsern. Bei einem BMW X5 und einem Chrysler an der Schneidemühler Straße konnten die Unbekannten ebenfalls hochpreisige Spiegelgläser entwenden. An der Königsbergerstraße erbeuteten die Diebe ein Paar von einem Audi A6. Die Beute hat einen Wert von mehreren tausend Euro.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

