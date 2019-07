Polizei Münster

POL-MS: Sperrung im Autobahn Kreuz Münster-Süd

Münster (ots)

Nach einem Unfall mit einem Lkw am Freitagmorgen (26.7., 4.19 Uhr) auf der Autobahn 1 kommt es zu Verkehrsbehinderungen am Kreuz Münster-Süd. Aus bislang unbekannter Ursache kippte ein in Richtung Osnabrück fahrendes Gespann um. Fahrer und Beifahrer verletzten sich leicht. Das mit Stückgut beladene Fahrzeug blockiert aktuell die Abfahrt von der Autobahn 1 in Richtung Münster und auf die Autobahn 43 nach Wuppertal. Die Sperrung wird voraussichtlich bis in die Mittagstunden dauern. Eine Umleitung ist eingerichtet.

