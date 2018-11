POL-EN: Herdecke- Kettensäge aus Transporter entwendet

Herdecke (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelangten die Täter auf bisher unbekannte Weise in das Innere eines VW Transporters, der an der Straße Am Sonnenstein geparkt war. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie eine Kettensäge. Der Transporter war gut einsehbar am Fahrbahnrand der Straße geparkt, Hinweise auf die Täter gibt es bisher nicht.

