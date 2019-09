Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler, Landauer Straße, 26.9.2019, 20.40 Uhr Fahren unter Drogeneinfluß, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Annweiler (ots)

Bei einem 43-jährigen Pkw-Fahrer wurde am 26.9.2019, gegen 20.40 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in Annweiler in der Landauer Straße Drogeneinfluß festgestellt. Ein Urintest bestätigte dies. Nach Blutenentnahme, Sicherstellung der Pkw-Schlüssel wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ein Führerschein konnte in diesem Falle nicht sichergestellt werden, da der 43-jährige derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

