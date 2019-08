Polizei Hagen

POL-HA: Mann nach räuberischem Diebstahl festgenmommen

Hagen (ots)

Am Montag, 05. August gegen 18:30 Uhr, stahl ein 46-Jähriger in einem Drogeriemarkt am Berliner Platz Ware im Wert von rund 50 Euro. Als er das Geschäft verlassen wollte, löste die Warensicherungsanlage aus. Ein Sicherheitsmitarbeiter sprach den Mann umgehend an, um ihn an der Flucht zu hindern. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Gerangel, bei dem der Sicherheitsmitarbeiter an den Rucksack des Diebes gelangte. In diesem befanden sich neben der Tatbeute auch Ausweisdokumente. Der Täter entkam zunächst, konnte aber im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung durch die Polizei auf dem Bodelschwinghplatz angetroffen werden. Die Beamten nahmen den polizeibekannten Mann wegen räuberischen Diebstahls fest.

