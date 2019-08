Polizei Hagen

POL-HA: Betrunkener Autofahrer touchiert Bus

Hagen (ots)

Am Sonntagabend gegen 19:40 Uhr war ein 23-Jähriger mit seinem Golf auf der Dürer Straße unterwegs. Er fuhr an einem geparkten Linienbus der Hagener Straßenbahn AG vorbei und touchierte die Front des Busses. Anschließend setzte der Mann seine Fahrt unbeirrt in Richtung Schälker Landstraße fort. Der 56-jährige Busfahrer bemerkte die Kollision und rief die Polizei. Diese konnte den Pkw-Fahrer schnell ausfindig machen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte, dass der Hagener mit knapp 1 Promille gefahren war. Ob der 23-Jährige sich bewusst von der Unfallstelle entfernte oder den Zusammenstoß nicht bemerkte, wird nun durch das Verkehrskommissariat ermittelt. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes vorübergehend sicher. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

